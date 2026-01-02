Ankara'da başıboş sokak köpekleri 8 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken ağabeyi, "Köpekler, kardeşimin kafatasını ve ayaklarını her yerini komple yaralamışlar" dedi. Miniği kurtaran komşusu ise "10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını bulabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Atıfbey Mahallesi'nde okuldan evine dönen 1. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Davut E., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

KOMŞUSU KÖPEKLERDEN ZOR KURTARDI

Olayı fark eden komşusunun müdahalesiyle ilkokul öğrencisi çocuk kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden çocuğun ağabeyi, sokaklardaki başıboş köpeklerin toplatılması için çağrıda bulundu.

"KARDEŞİMİN SAĞLAM HİÇBİR YERİ KALMADI"

Başıboş köpeklerin kardeşinin her yerini yaraladığını söyleyen Abdul Elhamid, "Kardeşim otobüsten indikten sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpekler çocuğu paramparça etmişler, hiçbir yeri sağlam kalmadı. Burası köpeklerle dolu. İşe giderken köpekler bize bile saldırıyor, korkuyoruz. Geçen günlerde burada Afgan bir çocuğu da köpekler paramparça etti. Yetkililer köpekleri toplarsa en azından içimiz rahatlar, çocuklar da okula rahat gidebilirler. Kardeşimin tedavisi şu an devam ediyor. Köpekler, kardeşimin kafatasını ve ayaklarını her yerini komple yaralamışlar" dedi.

"GEÇ KALSAM ÇOCUĞUN ANCA PARÇALARI BULUNURDU"

Saldırıya uğrayan çocuğu kurtarırken köpeklerin kendisine de saldırdığını söyleyen Mehmet Dilek, "Eşimle beraber doktordan dönerken köpeklerin boğuşmasını gördüm. Boğuşmada yaklaşık 20 tane köpek vardı, hepsi de kangal cinsindeydi. İlk başta çocuğu köpeklerin arasında fark etmedim. Çocuğu gördüğümde zaten kendinden geçmişti. Köpeklerin arasında girdim, bana da saldırdılar. Çocuğu kucağıma aldığımda her tarafı kan içindeydi. 10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını bulabilirlerdi. Yetkililerden başıboş köpekler konusunda önlem almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

