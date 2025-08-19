Hakan Fidan'dan Gazze, Ukrayna ve Suriye için barış diplomasisi

Gazze, Suriye ve Ukrayna'da akan kanın durması için Türkiye diplomatik çabalar başta olmak üzere elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için ABD'de kurulan barış masasının yansımalarını değerlendirmek üzere ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmelerinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska'da ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler ele alındı.

TRUMP-PUTİN ALASKA ZİRVESİ MASADA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Vaşington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

KALICI BARIŞ İÇİN TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Ayrıca görüşmede Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.