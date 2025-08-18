Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Next Sosyal'de

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kısa sürede 1 milyonu aşan Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e katıldı.

Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede bir milyonu aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın T3 Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal'de hesap açmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da platforma katıldı.

İLK GÖNDERİSİ ERDOĞAN'IN "HAZIR MISINIZ?" PAYLAŞIMI OLDU

Fidan', reklamsız ve sansürsüz yapısıyla öne çıkan NSosyal'de takipçileriyle paylaştığı ilk gönderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah yaptığı paylaşım oldu.

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer almıştı.

