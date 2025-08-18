Cumhurbaşkanı Erdoğan Next Sosyal'de! Meşhur şiiri paylaşıp mesajı verdi: Hazır mısınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, T3 Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal'de hesap açtı. Erdoğan ilk paylaşımında Erdem Bayazıt'ın bir şiirinden alıntı yaparak "Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Sosyal kısa sürede popüler oldu.
ERDOĞAN DA NEXT'TE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün platformda hesap açarak NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.
ŞİİR DİZESİ PAYLAŞTI
Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.
KULLANICI SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcı geçtiğini duyurmuştu.