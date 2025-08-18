Zamda anlaşamadılar, memurlar iş bıraktı! İzban tüm seferleri iptal etti, grev başladı

4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması grev yolunu açtı.

HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI TEKLİFLERİ

Hükümet ilk teklifinde 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önermişti. İkinci teklifini sunan hükümet, bu kez de taban aylığa 1.000 TL zam teklifinde bulundu.

MEMUR-SEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Ancak memurlar bu teklifleri yetersiz buldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir. 4 günümüz kaldı geriye." ifadelerini kullanarak grev mesajı vermişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

MEMURLAR BUGÜN GREVDE

Gelişmeler üzerine memurlar, 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.

Bakan Vedat Işıkhan

İZBAN TÜM SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İzmir'in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN'da seferler iptal edilirken yapılan açıklamada, "Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" ifadeleri yer aldı.