Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Ömer Halisdemir&#039;in kızı için tebrik telefonu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD medyasından çarpıcı "Muhafız" haberi: Türkiye öncü ülke olacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medyadan duyurdu! Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti - GündemMücahit Birinci, AK Parti'den istifa ettiBir kamyon patatesi köy meydanına dökmüştü: Bakanlık, CHP'li başkan için harekete geçti! Hem para cezası hem soruşturma - GündemCHP'li başkana para cezası ve soruşturmaGelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldi - GündemYangından kaçan karaca yürekleri burktu...17 Ağustos depreminin 26. yıl dönümü! Uzmanlardan kritik İstanbul açıklaması - GündemBeklenen depremin büyüklüğünü söylediCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi paylaşımı - GündemErdoğan'dan 17 Ağustos depremi paylaşımı'Makam aracı' dediler hizmet aracı çıktı! Türkiye'nin konuştuğu AK Partili Başkan aracını satılığa çıkardı - GündemAracı satılığa çıkardı! "Genel merkez ararsa..."
Sonraki Haber Yükleniyor...