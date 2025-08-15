Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu!

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu.

DİPLOMASINI REKTÖRDEN ALDI

Elif Nur Halisdemir, diplomasını Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden aldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: