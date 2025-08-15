Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmenlik diplomasını aldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu.

DİPLOMASINI REKTÖRDEN ALDI

Elif Nur Halisdemir, diplomasını Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden aldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi."

