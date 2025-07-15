Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir&#039;in şehit düştüğü yere özel koruma
FETÖ, Darbe, Ömer Halisdemir, Şehit, Özel Kuvvetler, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

9 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak sürecin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in kanı, şehit düştüğü noktada özel zemin kaplamasıyla korunuyor.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kahramanlığı kritik rol oynamıştı. Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü nokta, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla koruma altında tutuluyor.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma - 1. Resim

Özel izinle görüntülenen zemin koruması Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesinde yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma - 2. Resim

DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KURŞUNU ATMIŞTI

FETÖ mensubu darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere Ankara Gölbaşı'ndaki karargâha geldiği bilgisi üzerine dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle görev başında olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, terörist Terzi'yi karargâhın girişinde vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Halisdemir, Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdikten hemen sonra diğer FETÖ'cü hainler tarafından açılan ateşle şehit edilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma - 3. Resim

Şehadetinin ardından geçen 9 yılda Halisdemir'in kahramanlığı Türkiye'nin hafızasına kazınırken, şehit düştüğü noktada yürütülen özel bir uygulamayla, olay yerindeki kan izlerinin bulunduğu alan zemin koruma altına alınarak şeffaf ve dayanıklı bir malzemeyle kaplandı. Kaplanan zeminin hemen arkasında ise Halisdemir'in anıtı yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma - 4. Resim

Öte yandan Halisdemir'in FETÖ'cü hainler tarafından açılan ateşle vurularak düştüğü yere bir çeşme de yapıldı. Çeşmede Şair Dursun Ali Erzincanlı tarafından kaleme alınan "30 Kuş" şiiri bulunuyor. Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in direnişini ve fedakârlığını simgeleyen bu alan Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından özenle korunuyor.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma - 5. Resim

AKSAKALLI'DAN HALİSDEMİR'İN MEZARINA ZİYARET

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma - 6. Resim

Aksakallı daha sonra Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e sarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz hain darbe girişimini ya durduramasaydık... AK Parti'den tüyleri diken diken eden videoPortekiz bayraklı dev gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu görüntü Karşıyaka'da kaydedildi! Bir anda sokak köpeklerinin yanında belirdi: Görenler gözlerine inanamadı - GündemKarşıyaka'da şaşırtan görüntü! Bir anda belirdi, görenler gözlerine inanamadıHain darbe girişiminin 9. yılı! Kabine üyelerinden peş peşe mesajlar: Zaferin adı Türkiye! - Gündem"FETÖ'nün hesap edemediği tek şey..."Portekiz bayraklı dev gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı! - GündemPortekiz bayraklı dev gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!Ada krizi devam ediyor! Güney Kore'den Japonya'ya tepki - GündemAda krizi devam ediyor! Sert şekilde karşılık verilecek15 Temmuz hain darbe girişimini ya durduramasaydık... AK Parti'den tüyleri diken diken eden video - GündemHain darbe girişimini ya durduramasaydık...Ekrem İmamoğlu, itirafçı olan iş adamına not göndermiş! "İzahat bekliyorum" - Gündemİtirafçı olan isme cezaevinden not göndermiş
Sonraki Haber Yükleniyor...