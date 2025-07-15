15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdi! Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü yere özel koruma

9 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak sürecin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in kanı, şehit düştüğü noktada özel zemin kaplamasıyla korunuyor.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kahramanlığı kritik rol oynamıştı. Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü nokta, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla koruma altında tutuluyor.

Özel izinle görüntülenen zemin koruması Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesinde yer alıyor.

DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KURŞUNU ATMIŞTI

FETÖ mensubu darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere Ankara Gölbaşı'ndaki karargâha geldiği bilgisi üzerine dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle görev başında olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, terörist Terzi'yi karargâhın girişinde vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Halisdemir, Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdikten hemen sonra diğer FETÖ'cü hainler tarafından açılan ateşle şehit edilmişti.

Şehadetinin ardından geçen 9 yılda Halisdemir'in kahramanlığı Türkiye'nin hafızasına kazınırken, şehit düştüğü noktada yürütülen özel bir uygulamayla, olay yerindeki kan izlerinin bulunduğu alan zemin koruma altına alınarak şeffaf ve dayanıklı bir malzemeyle kaplandı. Kaplanan zeminin hemen arkasında ise Halisdemir'in anıtı yer alıyor.

Öte yandan Halisdemir'in FETÖ'cü hainler tarafından açılan ateşle vurularak düştüğü yere bir çeşme de yapıldı. Çeşmede Şair Dursun Ali Erzincanlı tarafından kaleme alınan "30 Kuş" şiiri bulunuyor. Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in direnişini ve fedakârlığını simgeleyen bu alan Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından özenle korunuyor.

AKSAKALLI'DAN HALİSDEMİR'İN MEZARINA ZİYARET

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Aksakallı daha sonra Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e sarıldı.