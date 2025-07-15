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MİT'ten 15 Temmuz'da FETÖ'ye dev operasyon! Yüzlerce şubesi var, HAKMAR ve TATBAK'a kayyım atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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MİT&#039;ten 15 Temmuz&#039;da FETÖ&#039;ye dev operasyon! Yüzlerce şubesi var, HAKMAR ve TATBAK&#039;a kayyım atandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dakika... MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonlarda HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyım atandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. 26 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. takibe alındı.

MİT'ten 15 Temmuz'da FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

"SERVETİM GİTSE DE FEDA OLSUN"

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

MİT'ten 15 Temmuz'da FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

MİT'ten 15 Temmuz'da FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 3. Resim

FETÖ'CÜLER İSTİHDAM EDİLİYORDU

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. FETÖ'cü Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

MİT'ten 15 Temmuz'da FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 4. Resim

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

MİT'ten 15 Temmuz'da FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 5. Resim

HAKMAR VE TATBAK'A KAYYIM ATANDI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyım atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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