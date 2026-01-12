Binlerce kişiyi mağdur etti, Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı! Paylaşımı 'Yok artık' dedirtti
Adana'da binlerce kişiyi mağdur eden ve ardından yurt dışına kaçan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, "Param yok" demesine rağmen lüks hayatını sosyal medyadan paylaştı. Bir de Güney Afrika'da güzellik merkezi açan Çekinmez; takipçilerine güzellik tüyoları verdi.
Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.
KREDİ ÇEKİP BORÇLANIP KAÇTI
Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez'in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da Güney Afrika'ya kaçtı.
'PARAM YOK' DEDİ; LÜKS HAYATINI PAYLAŞTI
Çalışanlar ise şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, zor durumda olduğunu öne sürdü. Mağdurlar, Sinem Çekinmez'in yakalanıp yurt dışına getirilmesini istedi. Çekinmez, bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı.
ORADA DA SALON AÇTI
Son olarak Çekinmez, lüks güzellik merkezi açtığını duyurdu. Çekinmez'in güzellik merkezinde müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Çekinmez, sosyal medya hesabından hiçbir şey olmamış gibi, "Ben medikal estetik uzmanıyım. Türkiye'nin en büyük güzellik kliniklerinin sahibiyim. Zaten, Türkiye'deki İnstagram sayfamdan da link bıraktım. 1.3 milyon takipçim var. 90 binin üzerinde aktif danışanımız var. Şu an buraya Cape Town'a yerleştim. 10 ay önce torunum olduğu için buraya yerleştim" diyerek insanlarla dalga geçer gibi güzellikle ilgili bilgiler verdi.