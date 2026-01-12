Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'daki son durumu değerlendirdi. İran'a destek açıklaması yapan Çelik "İran’da kaosun ortaya çıkmasını istemeyiz. Bu sorunların çözülmesi İran’ın kendi milli iradesi ile gerçekleştirilmelidir. Özellikle İsrail’in kışkırtması ile ortaya çıkacak müdahalelerin daha büyük krizlere yol açabileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik konuşmasında İran’daki protestolara, İsrail ve Suriye konularına da değindi.

"İSRAİL KIŞKIRTMASI KRİZE NEDEN OLABİLİR"

İran’daki son durumu değerlendiren Çelik “Komşumuz İran’da kaosun ortaya çıkmasını istemeyiz. Bu sorunların çözülmesi İran’ın kendi milli iradesi ile gerçekleştirilmelidir. Özellikle İsrail’in kışkırtması ile ortaya çıkacak müdahalelerin daha büyük krizlere yol açabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ilişkin de konuşan Çelik, anlaşmaya uyulması gerektiğini belirterek “Bir ülkede 2 ordu olmaz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

SANAL BAHİS

Ülkemize dönük sanal bahis bir operasyon olarak kullanılıyor. İllegal tarafı bunun mafya yapılanmalarıyla bağlantısı kara para tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun ülkemize toplumumuza vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koymaya çalışacağız.

İSRAİL

Netanyahu hükümetinin attığı her adım, yakın bölgemize ve uzak bölgemize kötülük getirecek; halklar arasına nifak sokacak, insanları birbirine düşürecek ve daha çok savaşı tetikleyecek bir sonuç doğuracaktır.

İRAN

İran ile ilgili bir gündem var. Komşumuz İran’da kaosun ortaya çıkmasını istemeyiz. Bu sorunların çözülmesi İran’ın kendi milli iradesi ile gerçekleştirilmelidir. Özellikle İsrail’in kışkırtması ile ortaya çıkacak müdahalelerin daha büyük krizlere yol açabileceğini öngörüyoruz.

İsrailli yetkililerin İran’a dönük sözlerine baktığımızda bütün bölgede daha büyük sıkıntılar oluşturacak bir vahşi tutum içerisine girmeye çalıştıklarını görüyoruz. Daha fazla kriz çıkmaması, bölgenin daha fazla sıkıntıya sürüklenmemesi için İran’da istikrarın önemini vurguluyoruz.

VENEZUELA

Venezuela'daki müdahalenin ve Devlet Başkanı Maduro'nun şuan bulunduğu durumun neden olduğu etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Her zaman dış müdahaleler olumsuz sonuçlar doğuruyor. Latin Amerika’nın bazı açıklamaları sıkıntılar doğuracaktır.

“SURİYE HÜKÜMETİ TAVRINI ORTAYA KOYDU”

Suriye'de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.

“10 AYDIR MÜZAKERE ALANLARINDAN KAÇIYOR”

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır. 10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır terör örgütünün çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. Soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir. Burada Kandil'in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi.

“TERÖR GÜNDEMDEN KALKACAK”

Burada önemli olan şudur. Suriye'nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.

Sarı hat üzerinden Gazze içerisinde İsrail yeni bir sınır haline getirmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım Gazze'nin işgalinin meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Bu söz konusu olamaz.

