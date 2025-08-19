Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddiası yalanlandı

Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddiası yalanlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddiası yalanlandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı iddiaları Bakanlık kaynaklarınca yalanlandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah koşusunda suikasta uğradığı ve 2 korumasının yaralandığı iddialarının yalan olduğu belirtildi.

Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddiası yalanlandı - 1. Resim

SUİKAST GİRİŞİMİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

9 Mayıs akşamı katıldığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, birkaç yıl önce suikast girişimine uğradığını söylemişti. Ağır arsenik ve cıva ile zehirlendiğini söyleyen Fidan, MİT Başkanı olduğu dönemlerde FETÖ'nün kendisini ve ailesini hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

