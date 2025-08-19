Kulisleri hareketlendiren iddia: Yavaş'a yakın isim, CHP'li vekiller ve TİP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçmek istedi

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bazı belediye başkanlarının partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Düzenlenen görkemli etkinlikte ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dahil 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçmişti.

Bu gelişme siyaset kulislerini hareketlendirirken TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında önemli değerlendirmeler yapıldı.

"AK PARTİ'YE GEÇMEK İÇİN GÜN SAYAN CHP'Lİ VEKİLLER VAR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu transfer sürecini değerlendirerek "İki parti arasında transferler üzerinden yaşanan gerilim artıyor gibi görünüyor. AK Parti, CHP'den gerçekleştirdiği transferlerle CHP'ye önemli bir 'gol' atmış durumda. Bu gerilime rağmen, CHP'li belediyeler ve milletvekillerinin AK Parti ile temasları devam ediyor. Yakın gelecekte AK Parti'ye geçecek belediye başkanlarının olacağı belirtiliyor. Daha önceki dönemde de bahsedildiği gibi, mevcut CHP'li milletvekillerinden AK Partili milletvekilleriyle görüşenler bulunuyor. Bu vekiller, parti yönetiminin tutumuna dayanamadıklarını ve oturup konuşmak istediklerini ifade ediyorlar. Hatta bazı CHP'li milletvekilleri, AK Parti'ye geçmek için adeta gün sayıyor." dedi.

"TİP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI BİLE AK PARTİ İLE GÖRÜŞME YAPIYOR"

Dikkat çeken bilgiler veren Atik, "Sadece CHP'li ve Yeniden Refah Partili belediyeler değil, Türkiye İşçi Partisi (TİP) belediye başkanları bile AK Parti'ye geçmek için görüşmeler yapıyor. Özellikle Hatay'ın kaybedilmesinde etkisi olan TİP'li belediye başkanlarının da AK Parti ile temasta olduğu AK Parti kulislerinden gelen bilgiler arasında." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ'IN 'SAĞ KOLU' DA AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTEDİ"

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın da AK Parti'ye geçmek istediğini belirten Atik, şöyle devam etti: "Ankara'da, Mansur Yavaş'a çok yakın olan metropol ilçelerden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın AK Parti'ye geçmek için birkaç kanaldan haber gönderdiği öğrenildi. Bu sadece bir kulis değil, teyit edilmiş bir bilgi. Özaslan, Mansur Yavaş'ın "sağ kolu" olarak biliniyor ve Yavaş'ın seçim döneminde Keçiören'de defalarca miting yaptığı göz önüne alındığında, bu geçiş talebi oldukça dikkat çekici. Ancak, Özaslan'ın AK Parti'ye geçme talebi şu ana kadar AK Parti tarafından onay görmedi.

İlgili Haber Katılımlara sıkı süzgeç! AK Parti her katılım talebini kabul etmiyor

"AK PARTİ HER TRANSFER TALEBİNİ KABUL ETMİYOR"

AK Parti her transfer talebini kabul etmiyor. Partiye geçmek isteyen belediye başkanları hakkında çok ciddi bir araştırma yapıldığı ve ağır soruşturma dosyaları olanların kesinlikle kabul edilmediği belirtiliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de AK Parti'ye geçmek istediği ancak kabul edilmediği konuşuluyor. Öte yandan Mesut Bey'in danışmanıyla görüştüm onlar tabi bu durumu kabul etmediler..."