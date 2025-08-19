Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ömer Çelik, Özel'e sert sözlerle yüklendi! "Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor"

Ömer Çelik, Özel'e sert sözlerle yüklendi! "Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Siyasi acziyet, Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. Siyasi kapkaççılık" yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. Söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel dün düzenlediği mitingde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasına tepki göstermişti. Yaşananları siyasi yankesici ve siyasi kapkaç olarak niteleyen Özel'e tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. 

Çelik, ithamlar üzerinden CHP'yi hedef alıp şu açıklamayı yaptı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. 

"UTANÇ VERİCİ TABLOLARLA YÜZLEŞEMİYORLAR"

Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. 

“Siyasi acziyet” Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. 

“Siyasi kapkaççılık” yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. 

Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.

