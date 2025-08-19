Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! O sözleri affetmedi, mahkemeye verdi

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! O sözleri affetmedi, mahkemeye verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu&#039;ndan Özgür Özel hamlesi! O sözleri affetmedi, mahkemeye verdi
Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel tarafından hedef alınmıştı. Sert ifadelere maruz kalan Çerçioğlu'nun Özel'i mahkemeye verdiği öğrenildi.

Uzun süredir CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddiaları ile gündeme gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz perşembe günü resmen AK Parti'ye katıldı.

ÖZEL, ÇERÇİOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

9 belediye başkanı AK Parti'ye geçerken özellikle Çerçioğlu'nun istifası, CHP lideri Özgür Özel'i küplere bindirmişti. Özel, Çerçioğlu hakkında sert ifadeler kullanmış ve dün akşam da Aydın'da miting düzenlemişti.

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! O sözleri affetmedi, mahkemeye verdi - 1. Resim

"AİLEME VE NAMUSUMA LAF ETTİ"

Dün akşam TV100 ekranlarında açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun Özel'i mahkemeye verdiğini öne sürdü. Burhan, Çerçioğlu'nun; "Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı" dediğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

