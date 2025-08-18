Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti her katılım talebini kabul etmiyor

Gündem Haberleri

AK Parti’ye katılım talebi öncesi kapsamlı bir saha araştırması yapılıyor. Partinin kuruluş ilkeleri ve politikasına göre değerlendirme gerçekleştiriliyor. Geçmiş sicil, detaylı şekilde inceleniyor. Şaibeli ve şüpheli işlere karışılmamasına dikkat ediliyor.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA- AK Parti, yerel yönetimlerde bünyesine katılmak isteyen belediye başkanlarını sıkı bir süzgeçten geçiriyor. Partinin kuruluş ilkeleri ve politikasına göre değerlendirme yapan AK Parti, her katılım talebinde önce kapsamlı bir saha araştırması gerçekleştiriyor. Başkanların siyasi vizyonu, hizmet anlayışı ve geçmiş sicili detaylı şekilde incelenerek, partinin kuruluş ilkeleriyle ne kadar örtüştüğü değerlendiriliyor. İzlenen genişleme stratejisinde sadece uygun görülen belediye başkanlarının katılımına onay verilirken, partinin çeyrek asırlık tarihi boyunca ürettiği politikalar ön planda tutuluyor. Belediye başkanlarının hiçbir şaibeli ve şüpheli işe karışmamasına ise özellikle dikkat ediliyor.

6 YILDA 106 BAŞKAN KATILDI

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart seçimlerinin hemen akabinde muhalefetin yönetiminde olan birçok belediye, AK Parti’ye geçmek için talepte bulundu. Seçmen iradesine saygıyı ön planda tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi zamanı değil” diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdi. Makul süre aşıldıktan sonra ise transferler başladı.

Şimdiye kadar AK Parti’ye 56 belediye başkanı katıldı. 2019 yerel seçimlerinden 2024 yerel seçimlerine kadar 50’ye yakın belediye AK Parti’ye geçmişti. Bu dönemde ise bu sayının daha da üstüne çıkılması hedeflenmişti. Hedefe ulaşan AK Parti, şimdi yeni rota oluşturuyor.

SİCİLLER İNCELENİYOR

Önümüzdeki günlerde birçok belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Aralarında il belediye başkanlarının da bulunduğu bazı isimlerin ise süzgeçten geçemediği, bir yıldır katılım için sırada beklediği öğrenildi. Parti kaynakları, “Kişilerin sicillerini inceliyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı, yolsuzluk soruşturmaları var mı, yaptığı şaibeli işler var mı? Kendini kurtarmaya mı geliyor? Bunlara bakıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Sıkıntılı olanları reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ DE YOLDA

Öte yandan sadece yerelde değil, genel siyasette de birçok vekil transferi ile adından söz ettiren AK Parti, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinden sonra muhalefet partilerinden 11 vekili kadrosuna kattı. Önümüzdeki günlerde vekil katılımlarının da devam edeceği, bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

