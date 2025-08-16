Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerelde siyasi dengeler değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı da partisinden istifa edip AK Parti ile yola devam etme kararı aldı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Aralarında CHP’li, DEM’li, İyi Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı birer birer AK Parti’ye geçti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İyi Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Önceki gün 24. yaş gününü kutlayan AK Parti’ye altı CHP’li, iki İyi Partili, bir bağımsız belediye başkanı geçmişti. AK Parti’ye geçtiğimiz yıl, 23. yaş gününde de 13 belediye başkanı katılmıştı. Bu belediye başkanlarının beşi bağımsız, yedisi Yeniden Refahlı, biri ise İyi Partiliydi. Katılımlar “AK Parti, kuruluş yıl dönümlerini ‘katılım şölenine’ dönüştürdü” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Yerelde siyasi dengeler değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı - 1. Resim

YEDİ BÖLGEDEN KATILIM

AK Parti geçişler sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. AK Parti’ye şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı katıldı. Seçimden sonra başlayan bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen isimler arasında büyükşehir belediye başkanlarının bulunması, birçok tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti kurmayları “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” değerlendirmesini yaparken, muhalefet partileri bu geçişlere sert tepki gösterdi.

