Şehitlere veda ziyareti! Gençlik Sarıkamış'taki atasının izinde
Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a koşan binlerce genç, tekbirlerle yürüyerek şehit dedelerini andı.
- Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yılı anma etkinlikleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlendi.
- Etkinliklere eksi 17 derece soğuğa rağmen binlerce kişi ve iki bakan katıldı.
- "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı.
- Katılımcılar, Kızılçubuk Zirvesi ve şehitlikte Kur'ân-ı kerim okuyup şehitler için dua etti.
- Kızılay ekipleri katılımcılara çay ve çorba ikramında bulundu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde buluştu. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinde “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” ve “Bu toprakta izin var” temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğine katılırken duygusal anlar yaşandı.
Şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye inmesine rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra binlerce kişi katıldı. Toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulundu.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur’ân-ı kerim okuyup tekbir ve salevatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay yıldızlı Tören Alanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı. Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik tedbiri aldığı 4,5 kilometrelik güzergâhtaki yürüyüşün ardından ulaştıkları şehitlikte, Kur’ân-ı kerim tilaveti sonrası şehitler için dua etti.