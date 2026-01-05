Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a koşan binlerce genç, tekbirlerle yürüyerek şehit dedelerini andı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde buluştu. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinde “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” ve “Bu toprakta izin var” temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğine katılırken duygusal anlar yaşandı.

Şehitlere veda ziyareti! Gençlik Sarıkamıştaki atasının izinde

Şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye inmesine rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra binlerce kişi katıldı. Toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur’ân-ı kerim okuyup tekbir ve salevatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay yıldızlı Tören Alanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı. Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik tedbiri aldığı 4,5 kilometrelik güzergâhtaki yürüyüşün ardından ulaştıkları şehitlikte, Kur’ân-ı kerim tilaveti sonrası şehitler için dua etti.

