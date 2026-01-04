Çok sayıda ilden yüzlerce kişi Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri için Kars’ta bir araya geldi. Eksi 17 derecede buluşan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile şehitleri andı, dualar okudu.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 111. YILI Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında genç, yaşlı çok sayıda kişi Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" ve "Bu toprakta izin var" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğinde bir arada yürüdü.

YÜZLERCE KİŞİ GELDİ Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, farklı illerden de gelenler oldu.

TERMOMETRELER EKSİ 17 DERECE Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu kentte, otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

SİYASETÇİ VE BÜROKRATLAR BİR ARADA Yürüyüş öncesi toplanma alanında yer alan isimler arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

“TİPİ ALTINDA ŞEHİT OLDULAR” 16 yıldır Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine katıldığını ve sağ oldukça bu görevi sürdüreceğini söyleyen Rizeli Ramazan Çepni “Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Çok farklı duygulardayız. Şu an güneş var onlar tipi altında şehit oldular. Her zaman o duygularla geliyorum” dedi.

“15 YILDIR GELMEKTEYİM” Yürüyüşe 100 kişilik üniversite ekibiyle katıldıklarını belirten Osman Köseoğlu ise “İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler. Vatanımız için birlik beraberliğimizi muhafaza ederek Büyük Türkiye için çalışmalıyız” diye konuştu.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim okuyup, şehitler için dua etti. Vatandaşlar, Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

“SARIKAMIŞ BİR DESTAN” Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra gençlerin programa katıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi: Sarıkamış bir destan. Bu vatan kolay elde edilmedi. Bayrak için, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu bilinci yaşatmak için şehit ve gazilerimizle birlikte özellikle 'Kahramanlık Buluşmaları' düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 79 bin gencimize şehit ve gazilerimizle beraber kahramanlık buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Kahramanlarımız vatan için canlarını feda ederken, bizler de bu bilinci genç kuşaklarımıza aktarmaya devam ediyoruz.

Program kapsamında daha sonra şehitler için saygı atışı yapılacak, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak. Muharip uçaklar ve "Çelik Kanatlar" tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

