Türk-İslâm ülküsünün abidevi şahsiyetlerinden merhum yazarımız S. Ahmet Arvasi, vefatının 37. seneidevriyesinde Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi (TYB) ile Yesevi Alperenler Ocağı iş birliğinde Sultanahmet Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesinde düzenlenen programla yâd edildi.

Programda Ahmet Arvasi’nin Türk fikir hayatına kazandırdığı kitapları ve kültür mirası anlatıldı. Yesevi Alperenler Ocağından Kürşat Mican ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın açılış konuşmalarını yapmalarının ardından, Nazlı Hilal Aydın ve Muhammed Muhammedoğlu adlı gençler Arvasi’nin şiirlerini okudular.

Türkiye gazetesi yazarı- avukat Rahim Er de Ahmet Arvasi’nin büyük bir mütefekkir olduğunu belirterek hocayla ilgili hatıralarını anlattı. Er “Ölümünün ardından yaklaşık 40 yıl geçti ama bıraktığı iz günümüzde devam ediyor, gelecekte yine devam edecektir” diye konuştu.

