Haberler > Haberler > Hangi belediye başkanları AK Parti'ye katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Hangi belediye başkanları AK Parti'ye katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
14 Ağustos 2025 tarihinde AK Parti'nin 24.kuruluş yıl dönümü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takması sonucu aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu toplam 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Peki, Hangi belediye başkanları AK Parti'ye katıldı?

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Aydın, Gaziantep, Yalova, Isparta ve Kastamonu'dan isimlerin yer aldığı bu süreç gündeme damga vurdu. 

Arama motorlarında "Hangi belediye başkanları AK Parti'ye katıldı?" sorusu araştırılmaya başlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından 9 belediye başkanına AK Parti rozeti taktı.

Erdoğan açıklamasında, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ'YE KATILDI?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanlarının isimleri şunlardır;

  • Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
  • Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
  • Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya
  • Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz
  • Yalova'nın Altınova Belediyesi Başkanı Yasemin Fazlaca
  • Isparta'nın Yalvaç Belediyesi Başkanı Mustafa Kodal
  • Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi Başkanı İsmail Akpınar
  • Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi Başkanı Muammer Yanık

