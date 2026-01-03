Elektrikli otomobil liginde zirve değişti. ABD'li Tesla'yı tahtından eden Çinli BYD, "dünyanın en çok elektrikli araç satan markası" oldu.

Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025'te ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bıraktı. Dünyanın en çok satan markası oldu.

Şirketin yayımladığı 2025 raporuna göre, BYD'nin bu dönemde "yeni enerji aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının satışı yüzde 7,7 artışla 4,6 milyona ulaştı.

BYD'NİN SATIŞLARI ARTTI, TESLA'NIN DÜŞTÜ

NEV satışları içinde şarj edilebilen pilli elektrikli araçların (EV) satışları, yıllık yüzde 28,7 artışla 2,25 milyona çıkarken sektörde dünya lideri olan en yakın rakibi Tesla, 2025 satışlarının yıllık yüzde 8,6 azalışla 1,63 milyona gerilediğini duyurdu.

DÜNYANIN EN ÇOK ELEKTRİKLİ ARAÇ SATAN ÜRETİCİSİ BYD

Böylece merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, "dünyanın en çok elektrikli araç satan üreticisi" ünvanına sahip oldu.

Çinli milyarder Vang Çuanfu'nun kurucusu olduğu şirket, aslında "dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi" konumundaydı ancak şarj edilebilen hibrit araçlar da ürettiğinden tamamıyla elektrikli araç satışında yalnızca bu tür araçlar imal eden Tesla'nın gerisinde bulunuyordu.

