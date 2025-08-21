Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor

Netanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor
İsrail, Hamas, Gazze, Müzakere, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

İsrail, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakereleri yürütmek üzere için yeniden masaya dönüyor. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" açıklamasında bulundu. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız"Lausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız" - DünyaTrump, askerlerle sokağa iniyor!9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı - Dünya9 günde 450 binayı patlattılar!Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek! "Batı'nın diplomasi yoluyla baskı kabiliyeti azalacak" - DünyaRusya ve Çin'den İran destek!Savaş uçağı gökyüzünde alev aldı! Malezya ordusundan açıklama - DünyaSavaş uçağı gökyüzünde alev aldı!Japonya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü... - DünyaJaponya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle!Trump'tan dikkat çeken sözler: İlginç zamanlar bizi bekliyor! "Ben olsaydım bu asla gerçekleşmeyecekti" - DünyaTrump'tan Putin'e fotoğraflı mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...