9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı

9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 'tam' işgale başlamış durumda. İşgal, Gazze'nin en tarihi bölgelerinden Zeytun Mahallesi ve Gazze Eski Şehir’i kapsayan bölgelerin yıkımıyla başladı. 9 günde yaklaşık 450 bina yerle bir edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şehri’ni Ekim ayında 'tamamen' işgal etmeyi planladığını açıklamasına rağmen, işgalin ilk aşaması şimdiden başladı.

9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı - 1. Resim

İSRAİL ORDUSU YIKIM VE İŞGALE BAŞLADI

Mondoweiss haber sitesinden edinilen bilgilere göre, işgal, Zeytun Mahallesi ve Gazze Eski Şehir’i kapsayan bölgelerin yıkımıyla başladı.

Zeytun sakinleri, İsrail askerlerinin telefonla kendilerini evlerini terk etmeye zorladığını ve ardından bölgenin yoğun bombardımana tutulduğunu bildirdi. Gazze Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Basal, dokuz gün içinde Zeytun Mahallesi’ndeki 450 binanın yıkıldığını açıkladı.

9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı - 2. Resim

ZEYTUN MAHALLESİ'Nİ DÜMDÜZ ETTİLER

İsrail tankları, ağır topçu ateşi eşliğinde mahallenin içine yaklaşık 150 metre ilerledi.

Topçu saldırıları halen devam ediyor, yüzde 80 civarındaki nüfus bölgeyi terk etmiş durumda. Basal, Gazze Şehri altyapısının yaklaşık yüzde 75’inin yıkıldığını ve hizmet sistemlerinin çökme noktasına geldiğini belirtti.

Eski Zeytun sakini Huda Abdul Rahman, bombalamaların uyarı yapılmadan gerçekleştiğini, sivillerin evlerinde güvende olmadığını ifade etti. Abdul Aziz al-Dahdouh ise Zeytoun’un tarihi Eski Şehir kısmının da yakında yok olabileceği endişesini dile getirdi.

Sakinler, tüm yıkım ve tahliyeye rağmen mahalleye geri dönme umudunu koruyor; İsrail ordusunun hedefinin güvenlik değil, bölgeyi tamamen yok etmek olduğunu vurguluyorlar.

Kaynak: Dış Haberler

