Çorum'da arkeologlar, Boğazkale ilçesindeki Hattuşa'da bulunan yeni kil tabletlerde daha önce hiç bilinmeyen bir 'Kalaslama dili' izlerine rastlayarak Hititlerin çok kültürlü yapısını daha iyi anlamaya yönelik çalışmalar başlattı. Keşif İngiliz medyasının da dikkatini çekerken, ekiplerin dilin sırlarını yavaş yavaş ortaya çıkardığı vurgulandı.

Çorum'da arkeologlar, daha önce bilinmeyen eski bir dilin sırlarını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor.

Ortaya çıkan bulgular, unutulmuş uygarlıkların dil kullanarak çok kültürlülüğü ve siyasi istikrarı desteklediğini gösteriyor.

Hattuşa’da bulunan kil tablet

30 BİN BENZERSİZ TABLET

Geçtiğimiz aylarda Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa’da bulunan kil tabletler arasında, kısa süre önce daha önce bilinmeyen bir dilin izleri tespit edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki alanda arkeologlar yaklaşık 30 bin benzersiz tablet ortaya çıkardı; bunların büyük kısmı Hititçe iken bir kısmı ise tamamen yeni bir dilde yazılmıştı.

Orta Doğunun kayıp dili Türkiyede ortaya çıktı! Sırları ortaya çıkıyor

"KAYIP DİL" NELER SÖYLÜYOR?

Bulunan tabletler İngiliz medyasının da dikkatini çekti.

İngiltere merkezli indy100 haber sitesinde kaleme alınan habere göre süregelen kazılar, imparatorluğun bürokrasisi içinde, bağlı halkların inançlarını araştırmaya adanmış özel birimler olduğunu da ortaya koydu.

Haberde yapılan analizde, MÖ 2. bin yıllarında Hitit yöneticilerinin, memurlarına bağlı toplulukların dini törenlerini ve geleneklerini yerel dillerinde kaydetme talimatı verdiği aktarıldı.

Amaç, bu geleneklerin korunması ve imparatorluğun kültürel yapısına entegre edilmesiydi; bu da o dönem için çok kültürlü bir yönetim anlayışını işaret ediyor.

Bronz Çağı’nda çok kültürlülüğün bu kadar belirgin olması, günümüzde göç ve kültürel çeşitlilik üzerine yapılan tartışmalarla da dikkat çekici paralellikler taşıyor.

Şimdiye kadar tabletlerde bu şekilde ele alınmış en az beş farklı etnik grubun diline rastlandı. Son örnek ise iki ay önce bulundu.

Bu yeni metinler, yaklaşık 3 bin yıldır kayıp olan ve daha önce hiç bilinmeyen bir Orta Doğu dilinde yazılmış.

Bu dile Kalasma dili (Kalasmaic) adı veriliyor çünkü Hitit İmparatorluğu’nun kuzeybatısındaki Kalasma bölgesinde yaşayan halka ait olduğu düşünülüyor.

Arkeologlara göre Bronz Çağı tabletlerinde şimdilik yalnızca beş azınlık dili tespit edilmiş olsa da, dönemde muhtemelen en az 30 farklı yerel dil bulunuyordu.

Yeni keşfedilen metinler üzerinde çalışan Würzburg Üniversitesi’nden Prof. Daniel Schwemer, şunları söyledi:

Bronz Çağı Orta Doğu tarihi hâlâ tam olarak anlaşılmış değil, ancak yeni tabletlerin keşfi, bilgimizi önemli ölçüde artırmamıza yardımcı oluyor.

BATIKAN ALTAŞ

