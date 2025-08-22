Kassam Tugaylar'ından İsrail askerlerine sürpriz saldırı! "Rajum" roketleriyle vuruldular
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürerken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bölgenin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde İsrail askeri birlikleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği acımasız saldırılar sürüyor.
Soykırım ve işgal sürerken, Kassam Tugayları, İsrail ordusuna sürpriz saldırılar düzenliyor.
İSRAİLLİ ASKERLERİ HEDEF ALDILAR
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, güneydeki Morag Koridoru yakınlarındaki değirmen bölgesinde bir grup İsrail askeri ile aracının hedef alındığı belirtildi.
Refah'ın batısındaki İsveç köyünün güneyindeki Philadelphi Koridoru'nda da İsrail askerleri ile araçlarının kısa menzilli "Rajum" roketleriyle vurulduğu ifade edildi.
Refah'ın güneybatısındaki bir komuta ve kontrol merkezi ile bir askeri topluluğun da aynı tip roketle bombalandığı belirtildi.
Bu saldırılarda İsrail ordusu saflarında can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.