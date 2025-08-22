Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kolombiya'da polis helikopterine saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Kolombiya'da polis helikopterine saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Güney Amerika'da sıcak saatler yaşanıyor. Kolombiya'da insansız hava aracı ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 8 polis öldü, 8 polis de yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon icra eden polis helikopteri, İHA ile saldırıya uğradı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

KOLOMBİYA'DA FECİ OLAY: 8 ÖLÜ 8 YARALI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef üzücü bir haber paylaşmak istiyorum. Amalfi’de koka yaprağı ekinlerini yok etme görevine personel taşımakla görevli helikopterde 8 polis hayatını kaybetti ve 8 polis yaralandı." ifadesini kullandı.

Yetkililer, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

