Merakla bekleniyordu, Davinson Sanchez için karar çıktı! Sözleşmenin detayları belli oldu

Bayern Münih'ten Alman yıldız Leroy Sane'ye sezon biter bitmez imza attıran ve Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euroluk bonservis karşılığında Victor Osimhen'le 4 yıllık kontrat yapan Galatasaray, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı ve Barış Alper Yılmaz ile kontrat yenileyen, Yunus Akgün'le de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda yeni hedef Davinson Sanchez oldu.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

HT Spor'da yer alan habere göre; 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi bırakmak istemeyen Galatasaray, Davinson Sanchez'in menajerini İstanbul'a çağırarak görüşmelere başladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından 4 Eylül 2023 tarihinde 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan deneyimli futbolcuya, yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklanmıştı.

2030'A KADAR YENİ SÖZLEŞME

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya, son yılı opsiyonlu olmak üzere 2030'a kadar sürecek yeni mukavele önerilecek.

44 MAÇTA 5 GOL

Sarı-kırmızılı forma altında geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Sanchez, sahada kaldığı 3 bin 770 dakikada 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı sundu.