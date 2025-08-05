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TFF'ye resmi bildirim! Galatasaray bonservisini aldı: Ödenen para ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TFF&#039;ye resmi bildirim! Galatasaray bonservisini aldı: Ödenen para ortaya çıktı
Galatasaray, Futbol, Transfer, Monaco, TFF, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, Eylül 2024'te kadrosuna kattığı Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Galatasaray, Ismail Jakobs ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki sol bekin yeni kontratına dair bilgiler TFF'nin resmi insternet sitesine de yüklendi.

TFF'ye resmi bildirim! Galatasaray bonservisini aldı: Ödenen para ortaya çıktı - 1. Resim

9 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon Monaco'ya kiralama bedeli olarak bir milyon euro, futbolcuya ise 2.1 milyon euro maaş ödediğini açıklamıştı.

TFF'ye resmi bildirim! Galatasaray bonservisini aldı: Ödenen para ortaya çıktı - 2. Resim

25 MAÇTA 2 ASİST

Geçtiğimiz sezon 25 maçta bin 740 dakika süre bulan Ismail Jakobs, 2 asist kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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