TFF'ye resmi bildirim! Galatasaray bonservisini aldı: Ödenen para ortaya çıktı

Galatasaray, Ismail Jakobs ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki sol bekin yeni kontratına dair bilgiler TFF'nin resmi insternet sitesine de yüklendi.

9 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon Monaco'ya kiralama bedeli olarak bir milyon euro, futbolcuya ise 2.1 milyon euro maaş ödediğini açıklamıştı.

25 MAÇTA 2 ASİST

Geçtiğimiz sezon 25 maçta bin 740 dakika süre bulan Ismail Jakobs, 2 asist kaydetti.