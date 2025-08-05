TFF'ye resmi bildirim! Galatasaray bonservisini aldı: Ödenen para ortaya çıktı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı-kırmızılılar, Eylül 2024'te kadrosuna kattığı Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Galatasaray, Ismail Jakobs ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki sol bekin yeni kontratına dair bilgiler TFF'nin resmi insternet sitesine de yüklendi.
9 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon Monaco'ya kiralama bedeli olarak bir milyon euro, futbolcuya ise 2.1 milyon euro maaş ödediğini açıklamıştı.
25 MAÇTA 2 ASİST
Geçtiğimiz sezon 25 maçta bin 740 dakika süre bulan Ismail Jakobs, 2 asist kaydetti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş