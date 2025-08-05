Leroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım!

Almanya’nın önemli yayın organı Bild, Leroy Sane’yi manşetine taşıdı. Bayern Münih’ten transfer edilen futbolcu için Victor Osimhen’le birlikte geçtiğimiz cumartesi günü RAMS Park’ta imza töreni vardı.

Hem törende hem de sonrasındaki Lazio ile oynanan hazırlık maçında Sane’ye ilgi büyüktü. Bild futbolcunun yaşadıklarıyla ilgili görüşlerine başvururken, “Taraftarların tezahüratlarından çok etkilendim. Bu stadyumda oynarken hissettiklerim, kariyerimde daha önce hiçbir yerde yaşamadığım kadar güçlü duygulardı” sözlerini sütunlarına aldı.

BAYERN'İ SİLDİ

Sane’nin en çarpıcı sözünün, “Dünyanın en iyi taraftarları burada. Taraftarlar Galatasaray’da futbolun ritmini belirliyor. Onların tutkusu, benim için futbolun ne olduğunu tekrar hatırlattı” olduğunu duyuran Alman yayın organı, “Bayern Münih taraftarları bu sözlerden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Çünkü yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarına yönelik övgüsünde eski kulübü Bayern’in atmosferine dair herhangi bir referans vermedi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Leroy Sane B. Münih’i İnstagram’da da takipten çıkardı.

ÇABUK ALIŞTI

Leroy Sane G.Saray'da taraftarla çabuk kaynaşırken Bayern'den hızla koptu. Alman yıldız Lazio maçında bayrak şovuyla taraftarları coşturmuştu.

OSİMHEN KULÜBEDE

G.Saray’da Osimhen’in bir an önce hazır hâle gelmesi için sağlık heyeti seferber oldu. Futbolcu İstanbul’a iyi bir durumda gelse de ligin ilk maçı olan G.Antep karşılaşmasında kulübede oturacak. Okan Buruk’un yıldız ismi riske etmeyecek.