Galatasaray'ın eski yıldızıydı! Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından SMS Grup Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Ömer Bayram, son olarak 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'de forma giymişti.