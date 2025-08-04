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Galatasaray'ın eski yıldızıydı! Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Galatasaray&#039;ın eski yıldızıydı! Ömer Bayram&#039;ın yeni adresi belli oldu
Ömer Bayram, Galatasaray, Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler, Sol Bek, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray'da da forma giyen milli oyuncu Ömer Bayram, Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer'e transfer oldu.

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından SMS Grup Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Ömer Bayram, son olarak 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'de forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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