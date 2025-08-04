Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray açıklaması: İlk 11'i isim isim verdi

Victor Osimhen ve Leroy Sane ile sözleşme imzalayan Galatasaray'ın transfer politikasına değinen Rıdvan Dilmen, 8 Ağustos Cuma akşamı Gaziantep FK ile son şampiyon arasında oynanacak Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk hafta maçı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"ÇOK PARA HARCADILAR"

Sarı-kırmızılı kulübün nokta atışı transferler yaptığını belirten eski milli futbolcu, "Galatasaray, geçtiğimiz 2 yıldaki kalabalık transferleri durdurdu. Çok para harcadılar ama nokta atışı yaptılar. Galatasaray'ın ideal kadrosunu hemen hemen sayabiliriz. Güçlü kadrosunu koruyor. Oyuncuları da sezon öncesi zinde ve enerjik gördük" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İNİ TEK TEK SAYDI

Teknik direktör Okan Buruk'un, Gaziantep FK maçında gmrev vereceği ilk 11'le ilgili tahminde bulunan ünlü yorumcu, zorlu deplasmanda şu oyuncuların sahada olacağını söyledi:

Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Rıdvan Dilmen, Macar futbolcu Sallai'nin yerine Kaan Ayhan, Senegalli sol bek Jakobs'un yerine ise Eren Elmalı'nın da oynayabileceğini söyledi.