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Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray açıklaması: İlk 11'i isim isim verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Victor Osimhen, Galatasaray Transferleri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane sonrası Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Napoli'den Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i transfer eden sarı-kırmızılılar, kaleye ve savunmaya da takviye planlıyor. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, yeni sezon öncesi Galatasaray'ı değerlendirdi. 

Victor Osimhen ve Leroy Sane ile sözleşme imzalayan Galatasaray'ın transfer politikasına değinen Rıdvan Dilmen, 8 Ağustos Cuma akşamı Gaziantep FK ile son şampiyon arasında oynanacak Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk hafta maçı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray açıklaması: İlk 11'i isim isim verdi - 1. Resim

"ÇOK PARA HARCADILAR"

Sarı-kırmızılı kulübün nokta atışı transferler yaptığını belirten eski milli futbolcu, "Galatasaray, geçtiğimiz 2 yıldaki kalabalık transferleri durdurdu. Çok para harcadılar ama nokta atışı yaptılar. Galatasaray'ın ideal kadrosunu hemen hemen sayabiliriz. Güçlü kadrosunu koruyor. Oyuncuları da sezon öncesi zinde ve enerjik gördük" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray açıklaması: İlk 11'i isim isim verdi - 2. Resim

GALATASARAY'IN İLK 11'İNİ TEK TEK SAYDI

Teknik direktör Okan Buruk'un, Gaziantep FK maçında gmrev vereceği ilk 11'le ilgili tahminde bulunan ünlü yorumcu, zorlu deplasmanda şu oyuncuların sahada olacağını söyledi:

Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Rıdvan Dilmen, Macar futbolcu Sallai'nin yerine Kaan Ayhan, Senegalli sol bek Jakobs'un yerine ise Eren Elmalı'nın da oynayabileceğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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