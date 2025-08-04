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Transferi için ödenen para kriz çıkarmıştı! Ayrılık artık an meselesi: Yeni takımı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Transfer, Spartak Moskova, Rusya, Futbol, Victor Nelsson, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin ardından beklentileri karşılayamayan bir futbolcusuna daha veda ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euroya transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Rusya Premier Lig ekibine imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 2024-2025 sezonunun devre arasında Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için Genk'ten transfer edilen Carlos Cuesta'nın performansı tepki çekmişti. Spartak Moskova'nın talip olduğu 26 yaşındaki stoper için transfer görüşmeleri başladı.

Transferi için ödenen para kriz çıkarmıştı! Ayrılık artık an meselesi: Yeni takımı... - 1. Resim

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 6 MİLYON EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; Kolombiyalı defans oyuncusunun, Rusya'ya gitme konusunda çekincesi bulunmuyor. Yönetim ise oyuncunun bonservisiyle ayrılmasını istiyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 milyon euroya transfer ettiği Cuesta için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katan Spartak Moskova'dan en az 6 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Transferi için ödenen para kriz çıkarmıştı! Ayrılık artık an meselesi: Yeni takımı... - 2. Resim

9 MAÇTA 626 DAKİKA

Galatasaray'da sadece 9 maça çıkan Carlos Cuesta, 626 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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