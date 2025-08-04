Transferi için ödenen para kriz çıkarmıştı! Ayrılık artık an meselesi: Yeni takımı...
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin ardından beklentileri karşılayamayan bir futbolcusuna daha veda ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euroya transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Rusya Premier Lig ekibine imza atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da 2024-2025 sezonunun devre arasında Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için Genk'ten transfer edilen Carlos Cuesta'nın performansı tepki çekmişti. Spartak Moskova'nın talip olduğu 26 yaşındaki stoper için transfer görüşmeleri başladı.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 6 MİLYON EURO
HT Spor'da yer alan habere göre; Kolombiyalı defans oyuncusunun, Rusya'ya gitme konusunda çekincesi bulunmuyor. Yönetim ise oyuncunun bonservisiyle ayrılmasını istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 8 milyon euroya transfer ettiği Cuesta için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katan Spartak Moskova'dan en az 6 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
9 MAÇTA 626 DAKİKA
Galatasaray'da sadece 9 maça çıkan Carlos Cuesta, 626 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş