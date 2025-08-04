Transferi için ödenen para kriz çıkarmıştı! Ayrılık artık an meselesi: Yeni takımı...

Galatasaray'da 2024-2025 sezonunun devre arasında Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için Genk'ten transfer edilen Carlos Cuesta'nın performansı tepki çekmişti. Spartak Moskova'nın talip olduğu 26 yaşındaki stoper için transfer görüşmeleri başladı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 6 MİLYON EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; Kolombiyalı defans oyuncusunun, Rusya'ya gitme konusunda çekincesi bulunmuyor. Yönetim ise oyuncunun bonservisiyle ayrılmasını istiyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 milyon euroya transfer ettiği Cuesta için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katan Spartak Moskova'dan en az 6 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

9 MAÇTA 626 DAKİKA

Galatasaray'da sadece 9 maça çıkan Carlos Cuesta, 626 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi.