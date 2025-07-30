Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sürpriz ayrılığın sebebi ortaya çıktı! Serdal Adalı inanamadı: Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan koparan o konuşma

Sürpriz ayrılığın sebebi ortaya çıktı! Serdal Adalı inanamadı: Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan koparan o konuşma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sürpriz ayrılığın sebebi ortaya çıktı! Serdal Adalı inanamadı: Gedson Fernandes&#039;i Beşiktaş&#039;tan koparan o konuşma
Futbol, Transfer, Beşiktaş, Gedson Fernandes, Spartak Moskova, Benfica, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Rus kulübü Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi konusunda 20+5 milyon euro karşılığında anlaştı. Siyah-beyazlılar, resmi imzalar öncesi Portekizli futbolcunun yüzde 50'lik "sonraki satıştan pay" hakkını Benfica'dan satın aldı. İlk 11'in değişmez isimlerinden Fernandes'in, Beşiktaş'tan ayrılma nedeni de belli oldu.

Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen Gedson Fernandes, yıllık 1.3 milyon euro garanti ücret alıyordu. Yeni transfer Orkun Kökçü ve takımın yıldızı Rafa Silva'ya daha fazla maaş ödenmesine tepki gösteren Gedson, sezon başında isteksiz bir görüntü çizerken, menajerine de transferiyle ilgili tam yetki verdi.

Sürpriz ayrılığın sebebi ortaya çıktı! Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan koparan konuşma - 1. Resim

"BİZİ İSTEMEYENİ BİZ DE İSTEMEYİZ"

Sporx'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcu, menajerine "Artık yaşlanıyorum. Sözleşmenin bitmesine daha 2 yıl var, bu maaşa Beşiktaş'ta kalamam" dedi.

Gedson'un menajeri, Başkan Serdal Adalı'ya oyuncusunun taleplerini iletti. Beşiktaş Başkanı ise "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz" diyerek rest çekti.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Serdal Adalı'nın sert sözleri üzerine takımdan ayrılma kararı alan Portekizli oyuncu, kendisine talip olan ve 3.5 milyon euro maaş teklif eden Spartak Moskova'ya "evet" dedi.

Sürpriz ayrılığın sebebi ortaya çıktı! Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan koparan konuşma - 2. Resim

TOPLAM 16 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş, yaşanan gelişmeler üzerine Benfica ile masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, 2022 yılında bonservisinin yüzde 50'lik bölümü için 6 milyon euro ödediği futbolcunun kalan yüzde 50'lik hakkını 10 milyon euro karşılığında satın aldı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığı için Rus kulübü Spartak Moskova ile 20+5 milyon eurobonservis karşılığında anlaşmaya vardı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Orman yangınları için sürpriz öneri: Türkiye'nin kâbusuna çare olabilir!ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri bugün mü, yarın mı başlıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadıköy'de imzalar atıldı, Ali Koç "rekor" diyerek duyurdu! Transfer için tek cümle etti - Sporİmzalar atıldı, Ali Koç "rekor" diyerek duyurduGünler süren bekleyiş sona erdi, Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi! Geliş saati belli oldu - SporG.Saray için yola çıktı! İşte Osimhen'in geliş saatiEmerson'dan olay Beşiktaş itirafı! Bir gecede oldu bitti: Biletim bile alınmıştı - SporEmerson'dan Beşiktaş itirafı! Bir gecede oldu bittiFenerbahçe'den transfer müjdesi! Art arda imzalar geliyor - SporF.Bahçe'den transfer müjdesi! Art arda imzalar: En iyisi...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Maaşı dudak uçuklattı - Sporİmzalar atıldı: Kazanacağı para dudak uçuklattıFenerbahçe'de inceleme tamamlandı! Seçim için toplanan imza sayısı açıklandı - SporF.Bahçe açıkladı! İşte seçim için toplanan imza sayısı...
Sonraki Haber Yükleniyor...