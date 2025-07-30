Sürpriz ayrılığın sebebi ortaya çıktı! Serdal Adalı inanamadı: Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan koparan o konuşma

Beşiktaş ile Rus kulübü Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi konusunda 20+5 milyon euro karşılığında anlaştı. Siyah-beyazlılar, resmi imzalar öncesi Portekizli futbolcunun yüzde 50'lik "sonraki satıştan pay" hakkını Benfica'dan satın aldı. İlk 11'in değişmez isimlerinden Fernandes'in, Beşiktaş'tan ayrılma nedeni de belli oldu.

Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen Gedson Fernandes, yıllık 1.3 milyon euro garanti ücret alıyordu. Yeni transfer Orkun Kökçü ve takımın yıldızı Rafa Silva'ya daha fazla maaş ödenmesine tepki gösteren Gedson, sezon başında isteksiz bir görüntü çizerken, menajerine de transferiyle ilgili tam yetki verdi.

"BİZİ İSTEMEYENİ BİZ DE İSTEMEYİZ"

Sporx'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcu, menajerine "Artık yaşlanıyorum. Sözleşmenin bitmesine daha 2 yıl var, bu maaşa Beşiktaş'ta kalamam" dedi.

Gedson'un menajeri, Başkan Serdal Adalı'ya oyuncusunun taleplerini iletti. Beşiktaş Başkanı ise "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz" diyerek rest çekti.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Serdal Adalı'nın sert sözleri üzerine takımdan ayrılma kararı alan Portekizli oyuncu, kendisine talip olan ve 3.5 milyon euro maaş teklif eden Spartak Moskova'ya "evet" dedi.

TOPLAM 16 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş, yaşanan gelişmeler üzerine Benfica ile masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, 2022 yılında bonservisinin yüzde 50'lik bölümü için 6 milyon euro ödediği futbolcunun kalan yüzde 50'lik hakkını 10 milyon euro karşılığında satın aldı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığı için Rus kulübü Spartak Moskova ile 20+5 milyon eurobonservis karşılığında anlaşmaya vardı.