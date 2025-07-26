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Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Tepki yağdı, Beşiktaş hemen cezasını kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Tepki yağdı, Beşiktaş hemen cezasını kesti
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Kevin, UEFA Avrupa Ligi, Disiplin Soruşturması, Sosyal Medya, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş Kulübü, Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldukları UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında rakip takımın Brezilyalı oyuncusu Kevin'e, sosyal medyadan ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesi taraftarın ihracı için disiplin soruşturması başlattı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında konuk eden siyah-beyazlılar, sahadan hiç beklemediği bir sonuçla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan 4-2'lik mağlubiyet sonrası Ukrayna ekibinin Brezilyalı futbolcusu Kevin'e yönelik ırkçı söylemler sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN IRKÇILIĞA GEÇİT YOK

22 yaşındaki oyuncuya tepki çeken mesajı atanlar arasında Beşiktaş kongre üyesinin de olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesi taraftar hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Tepki yağdı, Beşiktaş hemen cezasını kesti - 1. Resim

"NE YAZIK Kİ KONGRE ÜYEMİZ"

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibimiz Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Kevin’e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki kongre üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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