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Beşiktaş'ta kriz! Liste ortaya çıktı: Solskjaer yerine bomba isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Solskjaer, Nuri Şahin, Sergen Yalçın, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik patron Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beklenmedik mağlubiyet ve kötü futbol sonrası nNorveçli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının gündeme geldiği belirtilirken, yeni teknik direktör için bir isim ön plana çıktı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında dolu tribünler önünde 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta, İnönü Stadı'nda yenen 4 golün yanı sıra kötü futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer oldu. Öyle ki Norveçli antrenörün koltuğu sallanmaya başladı.

Beşiktaş'ta ayrılığın ayak sesleri! Liste ortaya çıktı: Solskjaer yerine bomba isim - 1. Resim

"TRANSFERLERİ SOLSKJAER YAPMASIN"

Sözcü'de yer alan habere göre; Solskjaer ile yolların ayrılması isteyen yönetim içinde Nuri Şahin konuşulmaya başlandı. Kulislerde Beşiktaş'ın yapacağı yeni transferlere, Nuri Şahin'in karar vermesi gerektiği bile dile getiriliyor.

İLK SIRADA NURİ ŞAHİN VAR

Sezonun ilk resmi maçından alınan şok skor sonrası tepkiler devam ederken, Başkan Serdal Adalı'nın aklında Sergen Yalçın'ın da olduğu, Nuri Şahin isminin ise bir adım öne çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta ayrılığın ayak sesleri! Liste ortaya çıktı: Solskjaer yerine bomba isim - 2. Resim

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNEBİLİR

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırması durumunda siyah-beyazlı yönetimin, Nuri Şahin ya da takımı şampiyon yapan eski teknik direktör Sergen Yalçın arasında karar verileceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta ayrılığın ayak sesleri! Liste ortaya çıktı: Solskjaer yerine bomba isim - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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