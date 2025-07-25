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Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi ortaya çıktı! Orkun Kökçü formülü devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın Kerem Aktürkoğlu teklifi ortaya çıktı! Orkun Kökçü formülü devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz'in Benfica takımında geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan, 16 gol ve 13 asistlik skor katkısı yapan Kerem Aktürkoğlu hakkında transfer iddiaları devam ediyor. Beşiktaş'ın, milli futbolcuyu kadrona katabilmek için kesenin ağzını açtığı konuşuluyor.

Galatasaray'dan 12 milyon euroya Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz Ligi'ndeki ilk sezonunda oldukça başarılı bir performans sergilemesine karşın teknik direktörü Bruno Lage ile olan ilişkisinin kötü olması sebebiyle Türkiye'ye dönmek istediği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi ortaya çıktı! Orkun Kökçü formülü devrede - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN 25 MİLYON EURO

Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre; Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü'nün ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağlamak için Portekiz kulübü ile görüşmelere başladı.

Serdal Adalı yönetiminin, geçtiğimiz günlerde 25 milyon euroya aldığı Orkun'dan sonra Kerem için de bonuslarla birlikte 25 milyon eurobonservis değerinde bir teklifte bulunduğu belirtildi.

KEREM KABUL ETTİ

Galatasaray'da takım kaptanlığı da yapan Kerem Aktürkoğlu'nun, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul ettiği; kulüplerin anlaşması durumunda resmi imzaların atılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi ortaya çıktı! Orkun Kökçü formülü devrede - 2. Resim

"ZORUNLU SATIN ALMA OPSYONLU KİRALIK" FORMÜLÜ

Öte yandan Orkun Kökçü'nün transferinde uygulanan "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık" formülünün bir diğer milli futbolcunun  transferinde de kullanılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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