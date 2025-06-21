Benfica'da ortalık fena karıştı! Orkun Kökçü çılgına döndü, Bruno Lage ile kavga etti

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica, Yeni Zelanda'nın Auckland City takımını 6-0 mağlup etti. Benfica forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile teknik direktörü Bruno Lage arasındaki tartışma karşılaşmaya damga vurdu.

ABD'nin Orlando şehrindeki Inter&Co Stadı'nda oynanan ve ikinci yarısı hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başlayan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Benfica ile Auckland City karşı karşıya geldi.

Portekiz ekibi, 45+8 ve 90+8'inci dakikada penaltılardan Angel Di Maria, 53'üncü dakikada Vangelis Pavlidis, 63'üncü dakikada Renato Sanches, 76 ve 78'inci dakikada Leandro Barreiro'nun attığı gollerle 6-0 kazanarak, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Portekiz ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü 61, Kerem Aktürkoğlu ise 62 dakika sahada kaldı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN SERT TEPKİ, LAGE'DEN SUS İŞARETİ

Karşılaşmanın 61'inci dakikasında yerini Renato Sanches'e bırakan Orkun Kökçü, bu değişikliğin ardından teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki gösterdi. Lage ise milli futbolcumuza sus işareti yaptı.

Orkun'un yerine oyuna dahil olan Renato Sanches, 63'üncü dakikada fileleri havalandırdı. Bu anlarda kameralar tekrar Lage ve Orkun'a döndü. İkilinin kenarda tartışmaya devam ettiği görüldü.