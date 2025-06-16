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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 para ödülleri! Şampiyon ne kadar alacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 para ödülleri! Şampiyon ne kadar alacak?
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 32 takım FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 para ödülü için mücadele edecek. Şampiyon takımın alacağı para ödülü belli olurken yeni kurallar da turnuvanın başlamasıyla merak ediliyor.

2025'te ABD'de yepyeni bir formatla oynanan turnuva futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İlk kez 32 takımın katıldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası para ödülleri ve şampiyon takımın alacağı miktar açıklandı. 

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU NE KADAR, KAÇ PARA ALACAK?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu, turnuva boyunca gösterdiği performansla toplamda 15 milyon dolarlık bir ödül kazanacak. Grup aşamasında oynanacak üç maçta galibiyet başına 2 milyon dolar, beraberlikte 1 milyon dolar  gelir elde eden takım, ilerleyen turlarda ise son 16 için 7,5 milyon dolar, çeyrek final için 13,125 milyon dolar, yarı final için 21 milyon dolar ve final galibiyetiyle 40 milyon dolarlık ek ödüllerle bu rakama ulaşacak. 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 para ödülleri! Şampiyon ne kadar alacak? - 1. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'te toplam 1 milyar dolarlık ödül havuzunu 32 takıma dağıtacak. Bu miktarın 475 milyon doları sportif performansa, 525 milyon doları ise katılım paylarına ayrılmış durumda. Sportif performans ödülleri, grup aşamasından finale kadar her aşamada takımların başarılarına göre artıyor.

Grup aşamasında galibiyet için 2 milyon dolar, beraberlik için 1 milyon dolar verilirken, son 16 turuna kalan takımlar 7,5 milyon dolar, çeyrek finalistlere 13,125 milyon dolar, yarı finalistlere 21 milyon dolar ve finalistlere 30 milyon dolar ödül dağıtılacak. Şampiyon ise ek 40 milyon dolarla ödüllendirilecek. Bu devasa ödül havuzu, FIFA’nın turnuvadan beklediği 2 milyar dolarlık gelirin yarısını oluşturuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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