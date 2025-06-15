Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Maçların yayın bilgileri

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Maçların yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Maçların yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni 32 takımlı formatıyla başladı. Lionel Messi’li Inter Miami ile Al Ahly arasındaki açılış maçıyla başlayan turnuva, Türk futbolcuların da sahne alacağı dev organizasyon 13 Temmuz’da finalle sona erecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda şifresiz izleme yerleri belli oldu.

Futbolseverlerin merakla beklediği 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran'da başladı. İlk kez 32 takımla düzenlenen turnuva, Real Madrid, Manchester City, River Plate gibi devlerin yanı sıra Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’yi ağırladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Türkiye’de TRT tarafından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1 ve TRT Spor turnuvanın açılış maçından finaline kadar tüm karşılaşmaları futbolseverlerle buluşturacak.

Turnuva, 11 farklı ABD şehrinde 12 stadyumda oynanacak ve toplam 63 maç, Türkiye’deki izleyicilere yüksek kalitede sunulacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Maçların yayın bilgileri - 1. Resim

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın tüm maçları Türkiye’de şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek.

Tabii platformu, özellikle mobil cihazlar üzerinden maç izlemeyi tercih eden izleyiciler için pratik bir seçenek sunuyor. 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Maçların yayın bilgileri - 2. Resim

HANGİ TÜRK FUTBOLCULAR TURNUVADA YER ALACAK?

Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus) ve Cengiz Ünder (Los Angeles FC) turnuvada forma giyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Havalar ısınıdır, tezgahlardaki bolluk beklentiyi aştı! Fiyat düştü, en ucuzu 50 TL oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dr Savan Günay neden öldü, kimdir? - HaberlerDr Savan Günay neden öldü, kimdir?Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran bugünkü maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 15 Haziran bugünkü maç takvimiBu akşam hangi diziler, programlar var? 15 Haziran TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler, programlar var? 15 Haziran TV yayın akışıMaterialists ne zaman çıkacak, konusu ne? Tam Bana Göre filmi vizyonda kalma süresi - HaberlerMaterialists ne zaman çıkacak, konusu ne? Tam Bana Göre filmi vizyonda kalma süresiMossad nedir, hangi ülkenin teşkilatı? - HaberlerMossad nedir, hangi ülkenin teşkilatı?Fettah füzesi nedir, menzili kaç km? İran'in hipersonik füzesi özellikleri - HaberlerFettah füzesi nedir, menzili kaç km? İran'in hipersonik füzesi özellikleri
Sonraki Haber Yükleniyor...