FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Maçların yayın bilgileri

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni 32 takımlı formatıyla başladı. Lionel Messi’li Inter Miami ile Al Ahly arasındaki açılış maçıyla başlayan turnuva, Türk futbolcuların da sahne alacağı dev organizasyon 13 Temmuz’da finalle sona erecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda şifresiz izleme yerleri belli oldu.

Futbolseverlerin merakla beklediği 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran'da başladı. İlk kez 32 takımla düzenlenen turnuva, Real Madrid, Manchester City, River Plate gibi devlerin yanı sıra Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’yi ağırladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Türkiye’de TRT tarafından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1 ve TRT Spor turnuvanın açılış maçından finaline kadar tüm karşılaşmaları futbolseverlerle buluşturacak.

Turnuva, 11 farklı ABD şehrinde 12 stadyumda oynanacak ve toplam 63 maç, Türkiye’deki izleyicilere yüksek kalitede sunulacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın tüm maçları Türkiye’de şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek.

Tabii platformu, özellikle mobil cihazlar üzerinden maç izlemeyi tercih eden izleyiciler için pratik bir seçenek sunuyor.

HANGİ TÜRK FUTBOLCULAR TURNUVADA YER ALACAK?

Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus) ve Cengiz Ünder (Los Angeles FC) turnuvada forma giyecek.