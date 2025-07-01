Kerem Aktürkoğlu, Leman karikatürüne isyan etti: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz!

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail-İran savaşı üzerinden Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa hedef alındı. Dergi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da infiala neden olan karikatüre sert tepki gösterdi.

Daha önce bir kapağında Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize eden Leman dergisi, 26 Haziran tarihli karikatüründe, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı resmetti. İsrail-İran savaşı üzerinden yapılan skandal çizimemilli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da sessiz kalmadı.

"DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AĞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunan dergi, bombalanan bir şehrin üzerinde Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef aldı. Karikatürde iki peygamberin birbirine selam vererek tokalaştığı karikatürize edildi.Leman Dergisi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

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"PEYGAMBER EFEND İ M İ Z CANLARIMIZIDAN DAHA AZ İ ZD İ R"

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" ifadelerini kullandı.

LEMAN DERGİSİNE TOPLATMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman dergisinin ilgili sayısının toplatılmasına karar verildi.

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LEMAN B İNASI ÖNÜNDE VATANDA ŞLARDAN TEPKİ

Dergiye tepki gösteren vatandaşlar, Beyoğlu’ndaki dergi binası önünde toplantı. Kalabalık, "Allah’a, Kuran'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam" sloganları atarak tekbir getirdi.

6 K İŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.