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Kerem Aktürkoğlu, Leman karikatürüne isyan etti: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu, Leman karikatürüne isyan etti: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail-İran savaşı üzerinden Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa hedef alındı. Dergi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da infiala neden olan karikatüre sert tepki gösterdi.

Daha önce bir kapağında Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize eden Leman dergisi, 26 Haziran tarihli karikatüründe, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı resmetti. İsrail-İran savaşı üzerinden yapılan skandal çizimemilli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da sessiz kalmadı.

Kerem Aktürkoğlu, Leman karikatürüne isyan etti: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz! - 1. Resim

"DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AĞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunan dergi, bombalanan bir şehrin üzerinde Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef aldı. Karikatürde iki peygamberin birbirine selam vererek tokalaştığı karikatürize edildi.Leman Dergisi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZ CANLARIMIZIDAN DAHA AZİZDİR"

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, Leman karikatürüne isyan etti: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz! - 2. Resim

LEMAN DERGİSİNE TOPLATMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman dergisinin ilgili sayısının toplatılmasına karar verildi.

LEMAN BİNASI ÖNÜNDE VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Dergiye tepki gösteren vatandaşlar, Beyoğlu’ndaki dergi binası önünde toplantı. Kalabalık, "Allah’a, Kuran'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam" sloganları atarak tekbir getirdi.

Kerem Aktürkoğlu, Leman karikatürüne isyan etti: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz! - 3. Resim

6 KİŞİ HAKKINDAGÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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