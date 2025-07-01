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Leman Dergisi ünlü boksörü hatırlattı! Muhammed Ali'nin sözleri gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimizi karikatürize etmesi sonrasında sosyal medyada tepkiler büyüyerek devam ediyor. Bir çok kişi Müslümanların hassasiyetine örnek olarak boksör Muhammed Ali'nin sözlerini paylaştı. Dünyaca ünlü boksör adının yazılması kaldırıma yazılmasını istememiş, sebebini çarpıcı bir şekilde açıklamıştı. İşte o sözleri...

Parkinson hastalığıyla 33 yıldır mücadele eden Muhammed Ali’nin solunum yetmezliğiyle kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yummuş, yakın tarihte unutulmaz bir iz bırakmıştı.

Her yıl ABD’li efsane boksör Muhammed Ali ölümünün ardından Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda (Walk of Fame) anılıyor. 

Dünya şampiyonu Müslüman bir boksör olarak Hollywood’daki imzası diğer ünlü isimlerden farklı olarak duvarda yer alıyor.

Hayranları Yıldızının önüne çiçek ve boks eldiveni bırakarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

MUHAMMED ALİ'NİN SÖZLERİ

Müslüman oluşuyla bütün dünyanın dikkatini çeken Muhammed Ali, başarılarıyla da defalarca şampiyon oldu. 

Leman Dergisi ünlü boksörü hatırlattı! Muhammed Ali'nin sözleri gündem oldu - 1. Resim

Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan 2 bin 582 yıldız arasında sadece Muhammed Ali’nin yıldızının yerden yukarıda, ünlü Dolby Sineması’nın duvarında yer alması onun İslami hassasiyetinden ileri geliyordu.

Hollywood bulvarına yıldızı konulması için teklif gittiğinde Muhammed Ali “Ben peygamber ismi taşıyorum, insanların ismimin üzerine basarak geçmesini kabul edemem. Muhammed ismini yere yazdıramam.” cevabını vermişti.

LEMAN DERGİSİ KARİKATÜRÜ BU SÖZLERİ HATIRLATTI

Leman Dergisi'nin çirkin bir şekilde Peygamber Efendimizi karikatürize etmesine sosyal medyadan tepkiler yağmaya devam ediyor.

 #LemanDergisiKapatılsın etiketiyle başlatılan kampanyaya on binlerce destek geldi. 

Bir çok kişi Müslümanların peygamber sevgisinin hafife alınmasından dolayı dergiye tepki gösteriyor.

Paylaşımlar arasında Muhammed Ali'nin sözlerini tekrar paylaşarak gündeme soktu. "Muhammed" isminin üstüne basılamayacağı ve hakaret edilemeyeceği defalarca vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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