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Yine Leman yine skandal! Peygamber Efendimizi bombalarla çizdiler, soruşturma başlatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yine Leman yine skandal! Peygamber Efendimizi bombalarla çizdiler, soruşturma başlatıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sözde mizah dergisi Leman, İslami değerlere ve toplumsal hassasiyetlere saldırmaya devam ediyor. Dergi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hakaret etti. Dergi hakkında 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı

Fransız Charlie Hebdo'nun Türkiye şubeliğini yapan sözde mizah dergisi Leman, İslami değerlere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman, 26 Haziran tarihli dergisinde İsrail-İran savaşı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef aldı.

ALÇAKÇA KARİKATÜRİZE ETTİLER

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunan dergi, bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (sav) ile Hazreti Musa'yı resmetti. Karikatürde iki peygamberin birbirine selam vererek tokalaştığı karikatürize edildi.

Yine Leman yine skandal! Peygamber Efendimizi bombalarla çizdiler, soruşturma başlatıldı - 1. Resim

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Karikatürün ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları savcıları göreve davet etti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"LEMAN dergisi alenen Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) hakaret etmiştir! Bu rezalet asla ifade özgürlüğü olamaz!"

"Bu alçaklık ne mizah ne de ifade özgürlüğüdür, düpedüz provokasyon ve nefret suçudur!"

DAHA ÖNCE DARBE ŞAKŞAKÇILIĞI YAPMIŞ, MEVLANA'YA SALDIRMIŞTI

Dergi daha önce 240 kişinin şehit düştüğü FETÖ'cü darbe girişimi için de hain bir kapağa imza atmıştı.

Leman'dan büyük alçaklık! Peygamber Efendimizi bombalarla çizdiler, soruşturma başlatıldı - 2. Resim

15 Temmuz'da yaşananları kumara benzeten ve şehitlerimizle adeta dalga geçen Leman, bir kapağında ise Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize etmişti.

Leman'dan büyük alçaklık! Peygamber Efendimizi bombalarla çizdiler, soruşturma başlatıldı - 3. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 4 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Leman Dergisi hakkında 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından şunları söyledi:

"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. 

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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