Leman dergisi karikatüristi gündemde! Doğan Pehlevan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Leman dergisi 26 Haziran tarihli sayısında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya İsrail-İran savaşı üzerinden hakaret etti. Sosyal medyada infiale yol açan bu olayda Leman dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan kimdir, kaç yaşında, nereli? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

İsrail-İran savaşı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef alan Leman dergisine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Geçmiş sayılara bakıldığında, Leman Dergisinin birçok kez dini hassasiyetleri hedef alan içerikler oluşturduğu ve bu durumu mizah adı altında hakaret zeminine taşıdığı yönünde eleştiriler aldığı görülmektedir.

Leman dergisi, 26 Haziran sayısında yayımladığı karikatürle büyük tepki gördü. Leman dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan merak edilen isimlerden biri oldu.

DOĞAN PEHLEVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de Doğan Pehlevan oldu. Hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Pehlevan'ın şu an için kim olduğu, yaşı ya da ne okuduğuyla ilgili ayrıntı yoktur.

Doğan Pehlevan'ın sosyal medya paylaşımları, İslam karşıtı sözleri ve kamu düzenine yönelik tehdit oluşturan ifadeleri sebebiyle tepkileri üzerine çekmiştir.

DOĞAN PEHLEVAN TUTUKLANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Leman Dergisi'nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret eden ve provokatif görüntüleri çizen Doğan Pehlevan'ın gözaltına alındığını duyurdu.