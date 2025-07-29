3 ayda 153 kat arttırdılar! Kayserispor-Beşiktaş bilet fiyatları herkesi isyan ettirdi

Yeni sezona 4-2'lik Shakhtar Donetsk yenigisiyle başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk maçına Kayseri deplasmanında çıkacak. 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları açıklandı. Statta en ucuz biletin 2 bin 838 TL olması dikkat çekerken, Beşiktaş taraftarı için belirlenen yüksek ücret de isyan ettirdi. Geçtiğimiz mayıs ayında uygulanan fiyat politikasıyla aradaki büyük fark gündem oldu. Futbolseverler, yüksek fiyatlara tepkisini sosyal medyada dile getirdiler.

SPOR SERVİSİ - Bellona Kayserispor ile Beşiktaş arasında Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında kozlarını paylaşacak. 10 Ağustos Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

EN UCUZ BİLET 2 BİN 838 TL

Kayserispor yönetimi, bilet fiyatlarını 2 bin 838 TL ile 5 bin 838 arasında belirledi. Beşiktaşlı tarafların maçı takip edebileceği "misafir takım tribünü" bilet fiyatı 3 bin 689 TL oldu.

"ŞİMDİ TAM ZAMANI"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bellona Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 1'inci haftasında 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 1 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak. Birlikte güçlüyüz. Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı" denildi.

BİLET FİYATLARI

Güney Alt Tribün: 2 bin 838 TL

Kuzey Üst Tribün: 2 bin 838 TL

Kuzey Alt Tribün: 2 bin 838 TL

Doğu Üst Tribün: 3 bin 838 TL

Doğu Alt Tribün: 4 bin 838 TL

Batı Alt Tribün: 5 bin 338 TL

Batı Balkon: 5 bin 838 TL

Misafir Tribün: 3 bin 689 TL

"KESİNLİKLE KİMSENİN GİTMEMESİ LAZIM"

Hem Kayserispor hem de Beşiktaşlı taraftarlar, bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Bilet fiyatı mı, yoksa telefon numarası mı bunlar? Hayırdır bu fiyatlar ne?

-Kayserispor'un belirlediği bilet fiyatlarına bakın. Kesinlikle gitmemesi lazım kimsenin. Boş kalsın tribünleri.

-Geçenlerde Hollanda'ya uçtum. Ödediğim uçak bileti parası daha azdı.

-Şampiyonlar Ligi finali mi izleyeceğiz? TFF müdahale etmeli bu fiyat politikasına!

-Turist değil, misafir taraftarız!

-Hadi deplasman taraftarına yüksek fiyatları anlayabiliyorum da kendi taraftarınıza da mı düşmansınız?

-Şu bilet fiyatını açıklamak için utanma duygunu kaybetmiş olman gerekiyor.

-Kayseri halkına zulüm mu etmeye çalışıyorsunuz, bunlar nasıl fiyatlar?

-Sanırım sabah kahvaltıda bol sucuk ve pastırma, bir gün de konaklama dahil bu fiyata.

TAM 153 KAT ARTIŞ!

Kayserispor Kulübü, geçtiğimiz sezon iç sahada oynadığı son maçta Bodrum FK ile 1-1 berabere kalmıştı. 25 Mayıs 2025 tarihindeki karşılaşmada Batı Alt ve Batı Balkon dışındaki tüm tribünlerin biletleri 38 TL'den satışa çıkarılmıştı.