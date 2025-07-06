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Kayserispor'da 6 ayrılık birden! İşte veda edecek isimler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kayserispor&#039;da 6 ayrılık birden! İşte veda edecek isimler
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Kayserispor, Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 6 futbolcusunun sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

Kayserispor'da 6 ayrılık birden! İşte veda edecek isimler - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza, şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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