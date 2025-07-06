Attila Szalai, Kasımpaşa'ya yakın! 13 milyon euroya gitmişti

Fenerbahçe'nin eski stoperi Attila Szalai, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Bonservisi Hoffenheim'da bulunan Macar oyuncu, Kasımpaşa ile görüşmek üzere İstanbul'a geliyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Macar stoper Attila Szalai'nin yeniden Türkiye'ye transfer olması gündemde. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bonservisi Bundesliga ekibi Hoffenheim'da bulunan Szalai, Kasımpaşa ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

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Kasımpaşa'nın geçtiğimiz günlerde oyuncuya resmi teklif yaptığı ve taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

Szalai, 2021 yılında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye 3.86 milyon euro karşılığında transfer olmuş, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2023'te 12.30 milyon euro bedelle Hoffenheim'a transfer olan Macar futbolcu, Alman ekibinde beklentilerin uzağında kaldı.

Hoffenheim sonrası Freiburg ve Standard Liege'de kiralık olarak forma giyen Szalai, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hoffenheim'da süre alamadı. Devre arasında kiralık olarak gittiği Standard Liege'de ise yalnızca 5 maçta görev aldı.

Szalai'nin güncel piyasa değeri 1.70 milyon Euro seviyesine kadar gerilemiş durumda.