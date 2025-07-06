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Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jhon Duran resmen Fenerbahçe&#039;de!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın kiralık transferi konusunda hem Al Nassr ile hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de! - 1. Resim

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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