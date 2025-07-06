Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın kiralık transferi konusunda hem Al Nassr ile hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: