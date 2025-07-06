Jhon Duran resmen Fenerbahçe'de!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın kiralık transferi konusunda hem Al Nassr ile hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran