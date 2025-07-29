Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! İşte ödenen para...
Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik "sonraki satıştan pay" hakkının Benfica'dan satın alındığını Kamuoyu Aydınlatla Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş, Temmuz 2022'de 4 yıllık sözleşme imzaladığı futbolcunun bonservisinin yüzde 50'si için Portekiz kulübüne 6 milyon euro ödemişti.
Beşiktaş, Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkının Benfica'dan satın alındığını duyurdu.
"10 MİLYON EURO ÖDENDİ"
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır' maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."