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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! İşte ödenen para...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik "sonraki satıştan pay" hakkının Benfica'dan satın alındığını Kamuoyu Aydınlatla Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş, Temmuz 2022'de 4 yıllık sözleşme imzaladığı futbolcunun bonservisinin yüzde 50'si için Portekiz kulübüne 6 milyon euro ödemişti.

Beşiktaş, Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkının Benfica'dan satın alındığını duyurdu.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! İşte ödenen para - 1. Resim

"10 MİLYON EURO ÖDENDİ"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır' maddesindeki  50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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