Tek maça çıktı, tepkilere dayanamadı! Beşiktaş'ın yeni transferinden şaşırtan hamle

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiraladığı David Jurasek, tepkilerin odağında yer alıyor. Çek sol bek, 4-2 kaybedilen Shakhtar Donetsk maçı sonrası gelen sert tepkiler üzerine dikkat çeken bir hamlede bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. David Jurasek, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçın ardından ilginç bir hamleye imza attı.

Shakhtar Donetsk'e karşı kötü bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, kendisine ve eşine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı. Jurasek'in, bir süre sonra hesabını yeniden açtığı görüldü.

David Jurasek, 4-2 kaybedilen karşılaşmaya ilk 11'de çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ukrayna ekibinin bulduğu 4 gol de Jurasek'in görev yaptığı sol kanattan gelmişti.